El Eldense se estrena ante uno de los favoritos de Segunda

El Eldense vuelve a Segunda División tras su corto periplo en Primera RFEF. El equipo azulgrana debuta a domicilio ante el Almería, uno de los 'gallitos' de la Liga Hypermotion. Los de Claudio Barragán quieren ser fieles a su estilo en tierras andaluzas para intentar rascar algo positivo.

La plantilla del Eldense ha sufrido una importante remodelación, con trece fichajes después del ascenso. Entre ellos, la vuelta de Ramón Vila. Aún quedan un par de refuerzos por llegar, aunque la temporada ya está aquí y el cuadro de Elda está obligado a dar la cara en Almería.

Las lesiones han condicionado la pretemporada del conjunto de Barragán. Álex Serra, con molestias, no estará en Almería. Será una baja sensible en la zaga, por lo que Olaizola acompañará a Smand en el eje de la defensa. Ibarrondo también ha arrastrado problemas físicos en las últimas semanas, al igual que Manu Nieto.

Uno de los fichajes que más ha agradado en pretemporada es Justin Smith. El exjugador del Espanyol formará el doble pivote junto a Guille Macho. A partir de ahí, el Eldense se agarra a la calidad y veteranía de Fidel Chaves. El onubense volverá a medirse a uno de sus exequipos.

El Almería ha mantenido a gran parte de la plantilla del pasado curso y con García Pimienta en su banquillo buscará de nuevo el ascenso. La final del playoff ante el Málaga fue un auténtico mazazo para el cuadro indálico, aunque ahora quieren empezar con energías renovadas un nuevo curso en la división de plata.