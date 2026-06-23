El Eldense define su pretemporada en el regreso a Segunda

El Club Deportivo Eldense ya tiene casi perfilada su pretemporada en el regreso a Segunda. La plantilla azulgrana volverá al trabajo el próximo lunes 6 de julio, más de un mes antes del debut liguero. El club ha confirmado los seis amistosos que jugará este verano para preparar la vuelta a la categoría de plata.

Los de Claudio Barragán debutarán ante el Millwall en el Nuevo Pepico Amat. Será el viernes 17 de julio a las 18:30 horas, en la segunda semana de pretemporada. El siguiente rival será el Valencia, el 22 de julio en la Ciudad Deportiva Antonio Puchades.

El Eldense también se verá las caras con el Al Ettifaq Club, en La Nucía, el sábado 25 de julio a las 19:00 horas. Ya en agosto, a pocas semanas del inicio de la Liga, tocará medirse a dos viejos conocidos de Primera RFEF: al Murcia en Pinatar Arena el 1 de agosto y al Villarreal 'B' el 4 de agosto en el Nuevo Pepico Amat.

El único compromiso amistoso ante un rival de la misma categoría será el último. El Eldense jugará ante el Albacete el viernes 7 de agosto a las 19:00 horas.