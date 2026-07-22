Elda mejora la red de aguas pluviales y el asfalto en la calle Don Quijote

El Ayuntamiento de Elda ha mejorado la red de aguas pluviales y ha renovado el asfaltado en la calle Don Quijote, situada en el barrio de la Fraternidad. Estas obras han incluido la reconstrucción de un nuevo imbornal en la esquina de la calle Fray Luis de Granada y se ha reasfaltado el vial desde la calle Francisco de Quevedo.

La concejalía de Espacio Público e Inversiones del Ayuntamiento de Elda puso en marcha los trabajos para la mejora de la red de aguas pluviales con los que se ha construido un nuevo imbornal en la esquina de la calle Fray Luis de Granada, con el fin de completar la red e introducir en el subsuelo el agua en los días de lluvia, evitando así la formación de charcos. Además, desde la calle Francisco de Quevedo se han pavimentado más de 1.200 metros cuadrados de superficie para facilitar el tránsito de tráfico rodado y mejorar la accesibilidad peatonal. También se han adecuado las diferentes tapaderas de los pozos de alcantarillado y se han repintado las marcas viales existentes.

José Antonio Amat, concejal de Espacio Público e Inversiones, ha declarado que “la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales y el asfaltado de la calle Don Quijote nos permite atender una demanda vecinal, ya que la escorrentía de agua producida los días de lluvia dificultaba el paso de las personas y producía los días de lluvia dificultaba el paso de las personas y producía molestias y humedades en las viviendas colindantes”.