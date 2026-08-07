INCENDIOS

Elda intensifica las actuaciones de un amplio plan de prevención de incendios forestales

Brigada Verde, Voluntariado Ambiental y Brigada Forestal Municipal refuerzan el mantenimiento y protegen montes y senderos

Noa Paños

Elche |

Labores realizadas en materia de prevención de incendios forestales.
Labores realizadas en materia de prevención de incendios forestales. | Ayuntamiento de Elda

El Ayuntamiento de Elda, a través de la concejalía de Medio Ambiente, mantiene activo durante todo el año un programa de actuaciones dirigidas a la prevención de incendios forestales en el término municipal. Los trabajos, desarrollados por la Brigada Forestal Municipal, Brigada Verde y Voluntariado Ambiental se intensifican durante los meses de mayor riesgo (junio, julio, finales de mayo y agosto) con el objetivo de proteger los espacios naturales y garantizar una rápida respuesta ante cualquier emergencia.

Entre las actuaciones realizadas destacan el desbroce y mantenimiento de senderos y caminos forestales, el riego periódico de la vegetación, la retirada de árboles secos y ramas caídas, la eliminación de residuos susceptibles de provocar incendios, el mantenimiento de fajas de cortafuego, la creación y llenado de puntos de agua auxiliares en el monte Bolón, así como la mejora del acceso a diferentes zonas forestales mediante la reparación de senderos y caminos. Además, se mantiene una vigilancia activa durante los episodios de mayor riesgo de incendios, especialmente en los días declarados de alerta 3.

La concejala de Medio Ambiente, Cristina Rodríguez Armigen, ha destacado que "la prevención es la herramienta más eficaz para proteger nuestro patrimonio natural. El cambio climático está provocando veranos cada vez más largos, secos y con temperaturas más elevadas, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales y nos obliga a redoblar los esfuerzos en prevención, vigilancia y mantenimiento de nuestros espacios naturales".

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