Elda convoca una reunión extraordinaria del Consejo Sectorial de Solidaridad para ayudar a los afectados del terremoto de Colombia

El Ayuntamiento de Elda ha convocado para el próximo miércoles, 19 de agosto, una sesión extraordinaria del Consejo Sectorial de Solidaridad con el objetivo de coordinar acciones de ayuda dirigidas a las zonas afectadas por el terremoto que tuvo lugar en Colombia el pasado lunes 10 de agosto en el noroeste del país.

El Consejo Sectorial de Solidaridad de Elda tiene como objetivo principal coordinar las políticas locales de cooperación internacional, articular respuestas de emergencia y acción humanitaria coordinada ante catástrofes como la ocurrida en Colombia, además de gestionar las ayudas del Fondo de Cooperación para proyectos de desarrollo en países del Sur.

La reunión extraordinaria del próximo miércoles contará con la participación de las ONG locales, miembros de la Corporación y representantes del colectivo colombiano asentado en la ciudad. Según los datos oficiales, en la actualidad residen en Elda un total de 1.154 personas de nacionalidad colombiana, un dato que convierte a esta comunidad en la colonia extranjera más numerosa del municipio.

Por su parte, la concejala de Solidaridad, Anabel García, ha destacado la necesidad de articular una respuesta rápida y eficaz ante esta emergencia humanitaria y ha subrayado la importancia de la coordinación institucional y asociativa para que las medidas se pongan en marcha.