Elda se consolida como atractivo turístico nacional e internacional

En estos siete primeros meses, Elda ha recibido viajeros procedentes de países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia o Australia. En cuanto al turismo nacional, la mayoría de las visitas han llegado desde la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Cataluña y Andalucía.

Tanto los visitantes nacionales como los internacionales muestran un especial interés por las actividades culturales y por la historia y tradición zapatera que ha dado fama global a Elda.

El crecimiento también se ha trasladado al ámbito digital. La web de Turismo de Elda ha alcanzado las mejores cifras desde su creación, con 57.117 visitas y 34.850 usuarios, lo que supone un incremento del 5,6% y del 12,8%, respectivamente. Entre los contenidos más consultados destacan las Jornadas Gastronómicas Sabor a Elda, las Fiestas de Moros y Cristianos, el apartado dedicado al Calzado de Elda y las Vías Ferratas del Monte Bolón.

Los resultados coinciden con la finalización de los proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Elda, financiado con más de dos millones de euros de los fondos europeos NextGenerationEU. Entre las actuaciones realizadas destacan la puesta en valor del recorrido de la Vía Augusta, la renovación del entorno de Santa Ana, el paseo de la Mejor Calzada o la musealización del Refugio Antiaéreo de la Plaza de Arriba.

A estas actuaciones se suma la inversión destinada a la restauración del entorno urbano del Castillo de Elda, una obra impulsada por las concejalías de Inversiones y Espacio Público, que permitirá la apertura turística de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.