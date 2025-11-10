Elche-Real Madrid: a la venta las entradas para el público general... mientras crece el 'ingenio' online

Este lunes, a las 12:00 horas, se ha abierto el plazo de venta de entradas para el público general de cara al Elche-Real Madrid del próximo domingo 23 de noviembre. Los precios oscilan entre los 80 y los 295 euros. También han salido a la venta las localidades liberadas por los abonados que no han retirado las suyas.

Todo apunta a que el Martínez Valero se llenará para recibir al líder de Primera División. El 'tirón' del Real Madrid y la imposibilidad de ver a los blancos en la zona del sureste contribuirán a ello. Hay una gran cantidad de peñas madridistas en Murcia, Albacete y Alicante que se desplazarán hasta tierras ilicitanas para ver y arropar al equipo de Xabi Alonso.

Desde que se dieron a conocer los precios para la cita liguera de la decimotercera jornada, el malestar entre la afición del Elche ha sido latente. Los abonados del conjunto franjiverde, que también pasan por caja, lamentaron los elevados precios y, sobre todo, la eliminación de la rebaja en los abonos baby, infantil y juvenil. El club apostó por un precio único para todos los seguidores y los abonados han pagado entre 35 y 70 euros.

Las redes sociales del Elche se llenaron de quejas y mensajes contrarios a la gestión de las localidades llevada a cabo por la entidad del Martínez Valero. En el club se ha optado por mantener un perfil bajo y no entrar a valorar el malestar de la afición. Solo el director general Pedro Schinocca, tras dos semanas en silencio, quiso mandar un mensaje ante los micrófonos de 'DAZN' en la previa del Elche-Real Sociedad.

“Es cierto que ha habido cierto revuelo, pero desde el club siempre tuvimos las cosas muy claras”, expuso Schinocca. El director general añadió que “el club tiene una cifra histórica de abonados y eso produce una merma de ingresos por 'ticketing', por lo que intentamos equilibrar el presupuesto”. Además, defendió que el precio del abono infantil es “muy accesible y un niño puede ver al Elche en los 17 partidos por menos de cinco euros”.

Crece el 'ingenio' online

Como es habitual en este tipo de partidos, la pillería se ha apoderado de distintas páginas en la reventa de entradas. Desde el Elche informaron que “se perseguirá activamente cualquier intento de reventa de entradas” recordando que “está prohibida y que cualquier abonado que incurra en esta práctica podrá ser sancionado, pudiendo llegar a la retirada de su abono según lo establecido en el reglamento interno”.

Este aviso no ha impedido que haya ofertas en diferentes portales y redes sociales: “Bufanda del Elche CF antirozaduras (de ahí el precio), perfecta para animar desde el primer anillo del fondo sur del estadio contra el Real Madrid” o venta de bolígrafos, cromos o cuadros “con entrada de regalo”. Los precios de estos 'artículos' varían, pero en general oscilan entre los 100 y los 200 euros.

El Elche, como era de esperar, no ha anunciado el número de localidades que han retirado sus abonados. Faltan casi dos semanas para el partido, pero todo apunta a que habrá lleno en el Martínez Valero para presenciar el duelo ante el Real Madrid.