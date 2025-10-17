Elche-Athletic: Sarabia mantiene como duda a Héctor Fort

Eder Sarabia ha confirmado las bajas de Affengruber y Diangana de cara al duelo de este próximo domingo. El austriaco se lo pierde por sanción, lo que podría provocar un cambio de sistema para jugar con cuatro defensas. Diangana, lesionado, también estará ausente.

La gran duda será Héctor Fort. Arrastra molestias que le impidieron ser de la partida en Mendizorroza, aunque podría llegar al partido ante el Athletic. Sarabia le mantiene como duda a expensas de los dos últimos entrenamientos. Adrià Pedrosa está recuperado y al 100%, al igual que Rodrigo Mendoza tras volver del Mundial de Chile sub-20.

La gran incógnita es saber quién suplirá a Affengruber. Sarabia ha dejado claro que tiene alternativas y no ha descartado el cambio de sistema. Chust y Bigas parecen tener el puesto garantizado. John, Petrot y Bambo son alternativas para el técnico vasco.

La otra gran duda reside en el estado físico de Rodrigo Mendoza. A priori, podría ser titular. Sarabia ha admitido que se le ha estado mimando en los últimos días tras una competición de tanta exigencia física y mental como un Mundial.