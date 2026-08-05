Elche vuelve a contar con cinco Puntos Violeta durante las fiestas de agosto

Ya se conocen los Puntos Violeta que estarán disponibles durante las fiestas de Elche. En total se distribuirán cinco puntos: tres fijos y dos itinerantes, que darán servicio del 7 hasta la madrugada del 15 de agosto.

Estos Puntos Violeta fijos estarán ubicados en la Barraca municipal en la UMH, en la Barraca Jove y en el Racó Fester, mientras que los dos puntos móviles recorrerán las zonas de barracas y la del centro de la ciudad. Los profesionales que forman este servicio son cinco psicólogas, cinco promotoras de igualdad y una coordinadora.

Todos los días estarán disponibles de las 23:00 hasta las 6:00 horas, salvo en la barraca Jove que finaliza a las 4:00 de la mañana y el día 13, la noche de la Nit de l’Albà, que comenzará a las 00:30 horas.

Claridad Martínez, edil de Mujer del Ayuntamiento de Elche, ha animado a la ciudadanía a que acuda a estos puntos para informarse sobre cómo actuar ante un caso de violencia contra la mujer y en caso de detectar situaciones peligrosas.

Las promotoras de Casa de la Dona del 10 al 14 de agosto estarán dando información en el Racó, donde se van a repartir tapaderas para las copas con motivo de concienciar sobre uno de los problemas más importantes: el de los estupefacientes en las consumiciones, además de abanicos con los números de emergencia.