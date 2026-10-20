El Elche visitará al Rayo con un clima de máxima tensión en Vallecas

El Rayo Vallecano-Elche de este sábado será un encuentro que acaparará el foco mediático. Será el primer partido de los madrileños en el Estadio de Vallecas tras el Rayo-Athletic, suspendido en el primer acto por el lanzamiento de objetos desde la grada. Se ha decretado el cierre parcial del estadio, por lo que el fondo situado sobre la zona de vestuarios permanecerá cerrado.

Sin embargo, crece el temor a que las protestas contra la gestión de Martín Presa se repitan desde otros puntos del Estadio de Vallecas. Además de una multa económica para la entidad, desde el Comité ya se ha apercibido al Rayo Vallecano de un cierre total si se vuelven a producir incidentes.

La tensión social en el club de Vallecas sigue creciendo. El Rayo comenzó el curso jugando sus partidos como local en Butarque, estadio del CD Leganés. Ya la temporada pasada jugaron algún partido allí. El Rayo-Athletic se reanudará a puerta cerrada en Vallecas, aunque sin fecha todavía.

La Federación de Peñas rayista ha cargado en las últimas semanas contra la presidencia de Martín Presa. No se descarta ningún escenario de cara al choque ante el Elche de este sábado a partir de las 14:00 horas.

El Elche ha anunciado que dispone de 143 localidades para el partido frente al Rayo. Se venden a un precio de 30 euros y, además, se organiza viaje en autobús por 40 euros. El desplazamiento partirá el sábado desde las 06:00 horas. El club franjiverde ha alertado de que "en caso de suspensión del encuentro, el Elche CF no se hará responsable del importe de las entradas".