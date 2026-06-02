El Elche es uno de los equipos interesados en el lateral Andrés García.

El Elche, al margen de la búsqueda de su nuevo entrenador, también se mueve en el mercado con la planificación deportiva de la próxima temporada en el horizonte. El club franjiverde se reforzará prácticamente en todas las demarcaciones. Para el lateral derecho, la entidad ilicitana se ha vuelto a fijar en Andrés García.

El jugador valenciano de 23 años apunta a salir cedido del Aston Villa, donde ha tenido pocas oportunidades a las órdenes de Unai Emery. 'Tribuna Deportiva' ha avanzado que tiene numerosos pretendientes en el fútbol europeo, entre ellos el Elche. También el Valencia se ha fijado en Andrés García.

El Elche ya estuvo sondeando su situación en los dos últimos mercados. Principalmente en el de invierno, cuando la salida de Álvaro Núñez rumbo al Celta de Vigo dejó 'cojo' el carril diestro. Finalmente acabó recalando en el Martínez Valero Buba Sangaré, cedido por la Roma. El club de Christian Bragarnik tiene una opción de compra hasta el 30 de junio.

El fichaje de Andrés García no será sencillo, puesto que en Italia y en otros países también pujan fuerte por el lateral propiedad del Aston Villa. Tiene contrato hasta 2029. El valenciano, formado en las categorías inferiores del Levante, puso rumbo a Inglaterra en enero de 2025.