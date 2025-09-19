El Elche tiene el tercer límite salarial más bajo de Primera

Como cada mes de septiembre, la Liga ha dado a conocer el límite salarial de los clubes de Primera y Segunda División. El Elche es el tercer equipo con menos margen salarial de la máxima categoría con 40,4 millones de euros. Era algo previsible tras ser un recién ascendido.

Aún así, el club franjiverde supera a Levante y Sevilla en la tabla. La entidad hispalense cierra esta clasificación. El Elche ha podido incrementar ese margen gracias a traspasos como los de Nico Castro, Nico Fernández o Mourad.

El LCPD (Límite de Coste de Plantilla Deportiva) es el importe máximo que cada Club/SAD puede consumir durante la temporada 2025/2026 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo. Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones.

En Primera División, el Real Madrid está a la cabeza de esta clasificación con más de 761 millones de euros.