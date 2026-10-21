Al Elche no le sirve "de nada" que el CTA le de la razón con el penalti sobre Roy Revivo

La polémica del Villarreal-Elche en La Cerámica sigue coleando tras la acción entre Moleiro y Revivo que no fue señalada como pena máxima para los franjiverdes tras la revisión del VAR. Este martes se vivía un nuevo capítulo cuando el espacio 'Tiempo de Revisión', del Comité Técnico de Árbitros, consideraba incorrecta la actuación el videoarbitraje.

Por tanto, el CTA da la razón al Elche y admite el error del VAR. García Verdura señaló penalti en primera instancia, pero rectificó su decisión inicial después de revisar la acción en el monitor de La Cerámica. El partido acabó con empate a cero y ambos conjuntos se repartieron los puntos.

Uno de los capitanes del Elche, Matías Dituro, se ha referido a esta situación en rueda de prensa. "No nos sirve de nada", ha respondido tajante cuando se le ha preguntado por la jugada y la publicación del espacio 'Tiempo de Revisión'. En el club franjiverde había malestar tras el encuentro por una jugada que les había perjudicado.

"La oportunidad de que pitase penalti ya pasó", ha admitido el meta argentino. El portero sudamericano ha reconocido que ya no le genera "nada" y ha añadido que "no depende" de los futbolistas. Martín Anselmi, nada más finalizar el encuentro, mostró sus dudas sobre el protocolo de actuación del VAR y los agarrones.

Parece que la polémica se quedará aquí, aunque el Elche también se expresó en redes sociales unos minutos después de la publicación de 'Tiempo de Revisión'. "Perfecto. ¿Y ahora qué?", era la frase que añadía el Elche en su perfil de 'X' como respuesta a la publicación de la Real Federación Española de Fútbol.