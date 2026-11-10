Elche es el municipio de la provincia con más presión en la demanda de vivienda de alquiler en el tercer trimestre

Elche ha sido en el durante el tercer trimestre de este año (julio, agosto y septiembre) el municipio de la provincia de Alicante con más demanda de vivienda en alquiler, ocupando además el puesto 32 del ranking nacional.

Así lo refleja al menos el último informe en ese sentido de la plataforma digital inmobiliaria ‘idealista’.

Alcoy, Alicante, Benidorm, Torrevieja, San Vicente del Raspeig y Santa Pola son otros de los municipios de la provincia que aparecen en esa clasificación. Todos presentan una menor presión que Elche en la demanda de vivienda de alquiler, que es lo mismo que ocurre en otras localidades alicantinas como Villajoyosa, Guardamar del Segura, Orihuela, Denia, El Campello, Altea, Calpe, Pilar de la Horadada, Finestrat y Jávea.

El estudio del portal inmobiliario correspondiente al tercer trimestre apunta a que las localidades que no son capital de provincia presentan una mayor presión en la demanda de vivienda en alquiler, lo que ratifica una vez más el protagonismo de las ciudades medias y de los municipios metropolitanos en la demanda de alquiler. No en vano, Guadalajara y Vitoria-Gasteiz son las únicas capitales de provincia que están en el ‘top 10’ de ciudades que han recibido la mayor presión de la demanda sobre la oferta de viviendas en alquiler existente en cada población.

El estudio de ‘idealista’ se ha realizado sobre los 100 municipios con una mayor presión de la demanda en alquiler durante el tercer trimestre de este año.

Otra de las conclusiones que arroja es que 8 de los 10 municipios más demandados están en la periferia de Madrid y Barcelona.