Elche: Sarabia, pendiente de Bigas

El Elche ha regresado a los entrenamientos este miércoles con la ausencia de Pedro Bigas, además de Héctor Fort. El capitán arrastra molestias desde hace dos semanas, justo tras el duelo en San Mamés. Ante el Espanyol forzó para jugar, pero solo pudo disputar el primer acto.

Sarabia confirmó tras el partido que Bigas tenía molestias. Por ello, en el descanso fue sustituido por Víctor Chust. Los problemas físicos del balear se originaron en la polémica acción del penalti que le señalaron sobre Laporte en el choque contra el Athletic Club.

Aún quedan cuatro días para el encuentro ante el Villarreal, pero la presencia de Bigas en el derbi regional es dudosa. Sarabia está pendiente de su evolución. El capitán ya estuvo unas semanas de baja tras sufrir un esguince de rodilla en Mestalla a principios de 2026.

Pedro Bigas es indiscutible para Eder Sarabia. El técnico vasco está teniendo problemas en defensa entre sanciones y lesiones. El equipo franjiverde ha perdido la solidez y este año solo ha podido dejar la portería a cero en una ocasión. Fue en el duelo ante Osasuna. Contra el Espanyol se vio a un equipo frágil que sufrió las acometidas de los de Manolo González.

En el caso de que Pedro Bigas no llegue a la cita en La Cerámica, el trío de centrales estará compuesto por Leo Petrot, Víctor Chust y David Affengruber. El austriaco recuperó la titularidad el pasado domingo tras quedarse en el banquillo en San Mamés.