Elche: Sarabia no descarta el cambio en la portería contra el Cartagena

Eder Sarabia medita el cambio en la portería del Elche de cara al duelo contra el Cartagena. La pasada semana, en la previa del partido en Almería, ya dejó claro que San Román iba a disponer de oportunidades tras la eliminación de Copa del Rey. Este viernes ha insistido en ello y no ha confirmado la titularidad de Dituro.

"No he decidido al portero todavía", ha asegurado Sarabia. Todavía queda una sesión de entrenamiento y, según el preparador bilbaíno, aún no les ha comunicado quién será el elegido. En el choque de la primera vuelta en Cartagonova, San Román fue titular. El benidormense también jugó en Castellón.

El Elche recupera a Jairo, Josan y Nico para el partido del próximo domingo. Yago de Santiago y Elba Rashani serán las únicas bajas. En principio, Nico volverá al once y el sacrificado podría ser Rodrigo Mendoza. Álvaro Núñez también apunta al lateral derecho en lugar de John.

Sobre el Cartagena, el entrenador vasco ha apuntado que "si juega pensando en salvarse, se equivocará". La distancia con la permanencia es de dieciocho puntos y sólo un milagro podría salvar al cuadro albinegro. Aún así, Sarabia no se fía del colista y ha resaltado el partido que hizo el pasado sábado contra el Málaga. Según el técnico del Elche, "perdió de forma cruel".

El Cartagena no podrá contar en Elche con Rafa Núñez. El dominicano, jugador del club ilicitano, está cedido en Cartagonova y la 'cláusula del miedo' le privará de jugar en el Martínez Valero. Sarabia ve "entendible" la ausencia de Núñez y comparte la decisión de introducir esta condición contractual en las cesiones. El vasco se ha mostrado satisfecho por el nivel de Barzic (Eldense) y Rafa Núñez (Cartagena).