Elche: Rodrigo Mendoza, en Rumanía con la sub-21... y en el 'escaparate'

Rodrigo Mendoza ya es una realidad. El canterano del Elche se ha estrenado en Primera División y su papel en el cuadro franjiverde no pasa desapercibido. Internacional con España sub-21, bajó a la sub-20 para disputar el Mundial de Chile. El murciano fue indiscutible para Paco Gallardo y 'La Rojita' cayó en cuartos de final.

Ahora ha vuelto a la sub-21 y el pasado viernes fue titular en la goleada contra San Marino. Disputó 69 minutos y fue sustituido por el seleccionador David Gordo. 'La Rojita' ha puesto rumbo este lunes por la mañana hacia Rumanía. Allí juega este martes un nuevo partido clasificatorio para el Europeo.

La expedición de España sub-21 regresará tras el encuentro y a Rodrigo Mendoza se le espera este miércoles en tierras ilicitanas, aunque su primer entrenamiento apunta a ser el del jueves. No habrá problema para que sea titular ante el Real Madrid, un equipo que le sigue de cerca.

No es el único 'grande' que se ha interesado por el mediapunta del Elche. Desde Inglaterra e Italia también han llegado sondeos por el de Molina de Segura. Este fin de semana, 'TuttoSport' informaba del interés de la Juventus. La cláusula de rescisión del murciano ronda los 20 millones de euros.

Mendoza nunca ha ocultado que es feliz en Elche, pero la Primera División es un 'escaparate' y en su entorno lo saben. Blindado por el club franjiverde hasta 2028 tras una negociación compleja para su renovación, en el Martínez Valero son conscientes de que puede ser la mayor venta de su historia.

Sarabia está mimando a 'Rodri'. Tras regresar del Mundial en Chile no fue titular en los tres partidos posteriores. Contra la Real ya estuvo en el equipo titular y, salvo sorpresa, también lo estará ante el Real Madrid.