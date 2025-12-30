Elche retrasa el alquiler de sillas para la Cabalgata de Reyes al 4 de enero ante la previsión de lluvias

Como ocurre en muchos otros puntos de las comarcas del Vinalopó y de buena parte del país, la celebración este próximo lunes, día 5 de enero, de la Cabalgata de Reyes Magos, está muy pendiente en Elche de la evolución de las condiciones meteorológicas.

En estos momentos, los modelos meteorológicos advierten de la posibilidad de que ese día se puedan registran lluvias de carácter intenso y con ello existe el riesgo de cancelación del desfile con los tres Reyes Magos a la ciudad ilicitana.

Así lo ha explicado este martes Inma Mora, concejala de Festejos en el Ayuntamiento de Elche, que ha informado que se va a “apurar” lo máximo posible antes de tomar una decisión en torno a la celebración de la Cabalgata de Reyes.

La incertidumbre en torno a la previsión meteorológica del lunes ha tenido un primer efecto: el retraso en dos días en el inicio de la venta de tiques para alquiler una de las 12.000 sillas que se ofrecen anualmente para seguir el desfile a pie de calle durante el recorrido del mismo.

En principio, la venta online se iba a activar este viernes, día 2 de enero, mientras que la presencial se iba a llevar a cabo el sábado y el domingo.

Finalmente, tanto la venta online como la presencial se va a llevar a cabo el domingo, día 4 de enero.

“El e Ayuntamiento estará pendiente hasta el último momento de la evolución del tiempo”, ha señalado Inma Mora que ha añadido que “si finalmente se activa alguna alerta meteorológica, muy a pesar de todos, nos veremos en la obligación de suspender la cabalgata”.

En ese caso, la edil ilicitana de Festejos ha recalcado que se devolverá el importe de las sillas a todas las personas que las hayan adquirido.

Horario de venta

A la espera de lo que pueda ocurrir el lunes, el día ante se activará la venta de tiques para poder alquiler una silla para presenciar la Cabalgata de Reyes.

De forma online se podrán conseguir a través de la plataforma vivaticket.es y, presencialmente, en las casetas que se habilitarán en el Paseo de la Estación y en la Plaza dels Algeps de Carrús, en función de los tramos en los que se desee estar durante el desfile.

En este sentido, en la Plaza dels Algeps se dispondrá de sillas para los tramos de la avenida de Novelda y calle Jorge Juan, mientras que en la caseta del Paseo de la Estación se podrán adquirir las del resto de del recorrido, que incluye las de la calle Reina Victoria, Plaza de Baix, Corredora, Puente Ortices, Puerta de Alicante, Maestro Albéniz y Diagonal del Palau.

En el caso de las sillas del ‘tramo azul’ (parte del recorrido donde la música no sonará para los niños o personas con discapacidad intelectual o espectro autista) se podrán adquirir en los Cines Odeón. En este supuesto, es necesario solicitar una acreditación en la concejalía de Discapacidad situada en la calle Alfonso XII número 16.

En todos los casos, el horario de compra en la modalidad presencial se extenderá de 09:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Toda la programación navideña en Elche la puedas consultas en www.navidadenelche.es.