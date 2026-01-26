Elche regulará la transformación de locales comerciales en viviendas modificando el PGOU

El concejal de Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Elche, área en la que está integrado el departamento municipal de Urbanismo, Francisco Soler (PP), ha adelantado este lunes que se va a impulsar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular en el municipio la transformación de locales comerciales en viviendas.

Soler ha explicado que esa es la vía que han recomendado los técnicos municipales y sobre la que ya se está trabajando.

El concejal del equipo de gobierno se ha expresado en esos términos durante el debate de una Moción presentada por el PSOE en la que se reivindicaba articular una normativa para regular ese cambio de uso de local a viviendas a fin de proteger los ejes comerciales del municipio.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, ha argumentado que esa regulación es necesaria por una cuestión “salubridad y confort”.

Finalmente, la Moción del Grupo Socialista ha sido rechazada con los votos del PP y de Vox, que han sumado sus votos para rechazar todas las propuestas que, a modo de Moción, han presentado las formaciones políticas de izquierdas (PSOE y Compromís per Elx).

Así, se ha rechazado exigir la puesta en marcha de las actuaciones previstas para la ciudad en el Plan Convivint de la Generalitat, que ha pedido Compromís per Elx, así como la segunda Moción de la coalición política, que planteaba la publicación de los datos de limpieza pública de la ciudad.

También se han tumbado las dos Mociones presentadas por el Grupo Socialista. Una se centraba en el área municipal de Deportes y entre los puntos que contemplaba estaba la reivindicación de la modificación de los horarios en instalaciones deportivas ante las abundantes quejas de empleados municipales, sindicatos y usuarios.

Marruecos y Mercosur

Por otro lado, los grupos municipal del PP y de Vox han acordado, a propuesta del Grupo Popular, rechazar que el Gobierno de España financie infraestructuras hídricas en Marruecos, mientras que en nuestro país reduce los trasvases como el del Tajo-Segura.

Por otro lado, se ha acordado la Moción de Vox en la que se expresado la oposición del Ayuntamiento al acuerdo de la Unión Europea como Mercosur porque, señala el texto de acuerdo, supone una competencia desleal para los agricultores y ganaderos españolas, entre ellos los del Camp d’Elx, situándolos una “injusta desventaja” frente a los agentes del mismo sector de los países integrados en Mercosur, así como que “pone en jaque el sustento de las familias ilicitanas”.

El PP ha votado a favor del planteamiento propuesto por Vox.