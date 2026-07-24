Elche recupera el Hort del Gat y restaura seis murales de Torres Bru y Cañizares

El Ayuntamiento de Elche ha concluido la recuperación del Hort del Gat, en una actuación que ha supuesto una inversión de más de 634.000 euros, financiada a través de los fondos Next Generation y que se ha ejecutado en un plazo de dos meses.

La intervención ha permitido "recuperar este emblemático espacio como enclave patrimonial, agrícola y turístico, estrechamente vinculado al futuro Centro de Interpretación del Palmeral", que se ubicará en la casa del Hort del Gat. Se inaugurará el próximo miércoles, día 29 de julio en un acto programado a las 20:30 horas.

El proyecto ha actuado sobre una superficie de 10.021 metros cuadrados con el objetivo de poner en valor uno de los huertos históricos del Palmeral ilicitano. Entre las principales actuaciones realizadas, está la pavimentación con piedra natural en el entorno de la casa para mejorar la accesibilidad, la creación de nuevas zonas ajardinadas con especies tradicionales, la reubicación y restauración de esculturas históricas y la instalación de un nuevo sistema de alumbrado solar.

Asimismo, se han mejorado los accesos mediante la creación de un nuevo vial que conecta la entrada principal con el aparcamiento situado en la parte posterior del huerto. La actuación se completa con la renovación del vallado perimetral y la sustitución del muro situado junto al instituto Sixto Marco por un nuevo cerramiento compuesto por muro y valla metálica, "reforzando tanto la seguridad como la integración del recinto".

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha destacado este viernes que "la recuperación del Hort del Gat supone un paso decisivo" en la "apuesta por conservar y poner en valor el Palmeral", el "principal patrimonio histórico y paisajístico" ilicitano.

Ha agregado que "este espacio vuelve a convertirse en un lugar para el disfrute de la ciudadanía y de quienes" visitan la ciudad, "al tiempo que reforzará su papel como punto de referencia para comprender la historia y el valor universal" del Palmeral a través del futuro Centro de Interpretación.

"Estas actuaciones demuestran que es posible compatibilizar la conservación del patrimonio con la mejora de los espacios públicos y la sostenibilidad, gracias a una inversión que permitirá proteger este entorno para las próximas generaciones", ha apostillado.

Murales de Torres Bru y Cañizares

Además, desde el Consistorio se ha presentado este viernes la restauración de seis pinturas murales de Torres Bru y Cañizares.

La restauradora municipal, Gemma Mira, ha explicado que "la prioridad fue estabilizar las pinturas desde el primer momento para evitar nuevas pérdidas de material original". "Se trataba de unas obras extremadamente frágiles que requerían una intervención muy cuidadosa y basada en criterios estrictamente conservativos", ha indicado.

El Ayuntamiento de Elche ha restaurado seis murales de Torres Bru y Cañizares. | Ayuntamiento de Elche

Gema Mira ha incidido en que "la instalación sobre un soporte rígido, estable y reversible garantiza una mejor conservación a largo plazo, evita los problemas derivados de volver a fijarlas directamente al muro y facilita cualquier futura intervención que pueda ser necesaria". Además, ha afirmado que "todos los materiales empleados son reversibles y respetan los criterios internacionales de restauración".

La intervención llevada a cabo en los murales ha incluido la consolidación de la capa pictórica, la eliminación controlada de restos de mortero y otros materiales adheridos, la limpieza para recuperar la luminosidad, los colores y la legibilidad originales, así como la reintegración de las zonas perdidas mediante técnicas diferenciables del original.

Como fase final, se ha aplicado una capa de protección conservativa y se fabricaron marcos específicos para cada una de las pinturas, aportando estabilidad, protección y facilitando tanto su desmontaje como su mantenimiento y conservación futura.