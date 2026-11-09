El Elche se ha quedado en blanco en el 80% de sus partidos tras el parón

El Elche, entre otras cosas, está pagando su falta de gol en las últimas jornadas. Se ha quedado sin anotar en los dos últimos encuentros, que se han saldado con derrotas ante Valencia y Real Betis. Tras el largo parón de selecciones de hace un mes, los ilicitanos solo han visto portería en un partido de los cinco que han disputado.

Ante Celta y Villarreal se empató sin goles, mientras que en el Estadio de Vallecas el Elche se dio un festín con un cómodo 0-3. Dos de esos tres goles llegaron desde el punto de penalti. Fer Niño, con seis dianas, sigue siendo el máximo artillero del equipo y ha anotado casi la mitad de los goles del conjunto de Martín Anselmi.

Aún así, este Elche de Anselmi suma más goles que el de Eder Sarabia la pasada campaña. Uno más tras las primeras doce jornadas. La diferencia es que el cuadro franjiverde aún arrastra el lastre de un inicio de Liga en el que encajaba tres goles de media por encuentro.

El Elche se ha quedado en blanco en cinco partidos de los primeros doce. Ante Barça, Celta, Villarreal, Valencia y Betis se ha ido de vacío. La realidad es que el equipo ilicitano tiene ocasiones, peor no termina de acertar en los últimos metros. Frente al Real Betis hubo varias oportunidades claras en el primer acto.

Ahora se llega a otro parón de selecciones en descenso y con la sensación de que el choque ante el Levante en el Ciutat puede ser muy importante a pesar de que aún esté la primera vuelta en marcha. En el club y en el vestuario están convencidos de que los triunfos llegarán, también en el Martínez Valero. Ahora falta trasladarlo a la práctica.