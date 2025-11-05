Elche proyecta contratar un servicio municipal de asistencia sanitaria con enfermería, ambulancia y VIR

El Ayuntamiento de Elche va a impulsar en marcha el proceso de contratación pública de un nuevo servicio municipal de asistencia sanitaria en las instalaciones deportivas que estará integrado por un enfermero en el retén sanitario de la Ciudad Deportiva ‘Juan Ángel Romero Isasi’, que en estos momentos permanece inoperativo y va a ser reactivado, así como con una ambulancia cuya base de operaciones en la actualidad está en ese recinto deportivo y que va a ser reubicada en un punto desde el que pueda llegar a cualquier instalación deportiva del casco urbano en un tiempo máximo de cinco minutos.

Así lo ha adelantado este miércoles Inma Mora, concejala de Sanidad, que ha explicado que el pliego de condiciones que va a regir la licitación de ese servicio contemplará la disposición de un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), que es una dotación que lleva conductor, enfermero y médico, con el que no se cuenta en la actualidad.

El retén de enfermería que se va a reactivar tendrá horario de tarde de lunes a viernes, todo el día los sábados y de mañana los domingos.

La contratación de ese servicio de asistencia sanitaria va a salir a licitación por un precio máximo de 305.500 euros y un periodo de un año, prorrogable año a año durante cinco más.

El actual servicio de esas características expira el próximo mes de abril por lo que el proceso de contratación tendrá que finalizar antes de esa fecha.