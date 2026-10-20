Elche: Marc Aguado sigue a la espera de pruebas

Marc Aguado aún no se ha sometido a las pruebas radiológicas pertinentes para conocer con exactitud el alcance de sus dolencias. El centrocampista del Elche fue sustituido en el primer acto del choque ante el Villarreal con evidentes signos de dolor en el tobillo. Se le vio con muletas en el banquillo y también el domingo cuando fue a presenciar el Murcia-Zaragoza de Primera RFEF.

Todo apunta a que podría estar cerca de un mes de baja, por lo que reaparecería a finales de noviembre. Sin embargo, desde el club están a la espera de que se reduzca la inflamación para poder someterle a nuevas pruebas de imagen.

Aguado empezó el curso como indiscutible, pero cedió la titularidad. Morcillo se asentó en el once y el exjugador del Real Zaragoza volvió al equipo titular cuando el ex del Atlético de Madrid pasó a actuar como central por la expulsión de Fede Redondo en el RCDE Stadium.

La lesión le hará perderse, como mínimo, tres partidos de Liga. También el de Copa del Rey ante el Pinatar en Lo Pagán. En el horizonte están las dos últimas citas ligueras de noviembre, ante Levante y Atlético de Madrid, tras el parón por compromisos internaciones que llegará después del encuentro frente al Real Betis.