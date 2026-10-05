Elche: Lucas Cepeda será el último de los internacionales en regresar

La competición en Primera regresa este domingo para el Elche con la visita del Celta de Vigo al Martínez Valero. Martín Anselmi recuperará durante la semana a los internacionales con los que ha contado el cuadro ilicitano en la presente 'ventana FIFA': Roy Revivo, Adam Boayar y Lucas Cepeda.

El lateral zurdo completó los noventa minutos este domingo en el encuentro entre Irlanda e Israel, de Liga de Naciones. No jugó por precaución ante Kosovo, pues sufría unas leves molestias. Siguió en la concentración israelí y será ahora cuando ponga rumbo de nuevo a Elche.

Para Revivo, que es un fijo en el esquema de Anselmi, será un partido especial el de este domingo. Su padre, Haim, es un ídolo en Vigo tras ser una figura destacada en la década de los 90. Además, su nombre fue relacionado hace un tiempo con el equipo gallego como posible llegada.

Adam, por su parte, tiene que disputar aún un amistoso con Marruecos sub-23. Se quedó sin minutos ante Mali y ahora espera estrenarse frente a Tanzania. El atacante del Elche aún no ha debutado este curso, lastrado por los problemas físicos durante la pretemporada. Aún así, es un futbolista con futuro y las categorías inferiores de Marruecos le tienen en cuenta.

El último en llegar a Elche por el 'virus FIFA' será Lucas Cepeda. Al chileno se le espera para el jueves o el viernes en la ciudad, por lo que tendrá un par de sesiones de entrenamiento antes del duelo ante el Celta. Chile se mide a México en partido amistoso en la madrugada del martes al miércoles.

Cepeda fue expulsado en el amistoso ante Canadá y, por tanto, no pudo participar en el encuentro ante Estados Unidos. Ahora aspira a recuperar la titularidad en el último compromiso amistoso de este parón para su selección.