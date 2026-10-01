La Policía Local de Crevillent interviene 102.000 euros que un hombre llevaba en distintos sobres en el coche

La Policía Local de Crevillent ha identificado en un control dispuesto por su Unidad de Respuesta Operativa a una persona que llevaba en el coche 102.000 euros en efectivo repartidos en sobres. Portaba los mismos en un habitáculo del vehículo y los agentes lo localizaron en la inspección del mismo.

El hombre ha sido identificado y el dinero intervenido provisionalmente siendo ingresado en el Banco de España y comunicándose la actuación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y a los órganos competentes.

Según ha explicado la policía crevillentina en sus canales oficiales de comuniación en resdes sociales, para recuperar el dinero, el identificado tendrá que documentar ahora la procedencia del dinero, así como el motivo de su transporte y su destino, siendo el organismo competente el que resolverá sobre esa posible devolución.

Además, desde la Policía Local de Crevillent se ha recordado que “mover 100.000 euros o más por territorio nacional exige declaración previa”.