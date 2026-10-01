Elche da licencia para construir un complejo hotel-apartamentos frente a la playa del Carabassí de Los Arenales del Sol

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha concedido la licencia ambiental con obras para la instalación de un nuevo complejo de hotel-apartamentos, que incluye piscinas y aparcamiento en la pedanía de Los Arenales del Sol.

Esa nueva actividad se ubicará frente a la playa del Carabassí, junto a la rotonda del sector AR-1 y la parcela de casi 16.000 metros cuadrados y una superficie construida de 6.200 metros cuadrados, dispone de calificación hotelera.

El proyecto contempla un establecimiento con 51 apartamentos, además de locales destinados a spa, restauración y ocio y aparcamiento, además contará con una piscina comunitaria y otras vinculadas a determinados apartamentos. El edificio tendrá dos plantas de sótano, planta baja y dos plantas superiores, además de 100 plantas de aparcamiento.

Ayudas educativas

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de ayudas asistenciales educativas para este curso escolar 2026-2027, que se fundamentan en la en la compensación de las desigualdades en el ámbito educativo de aquellas familias que cumplan determinados requisitos socioeconómicos.

Esta convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, tiene como finalidad la concesión de ayudas asistenciales educativas a las familias, distribuidas a través de los centros escolares, para paliar posibles situaciones de desigualdad social en el acceso a la educación, así como para fomentar valores sociales, educativos y de colaboración de las familias.

La presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y hasta el 30 de octubre. La partida presupuestaria de estas ayudas es de 100.000 y cada alumno puede obtener un máximo de 150 euros.

Polideportivo El Toscar

Además, se ha impulsado el inicio del expediente de licitación del contrato de suministro e instalación para la reparación del pavimento deportivo de la pista interior del polideportivo El Toscar. Con esta reparación se pretende evitar el deterioro del pavimento con la instalación de la lámina aislante que evitará el contacto del pavimento con la solera. El presupuesto base de licitación es de 77.662 euros y un plazo de tres semanas.