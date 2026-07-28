Elche instala un sistema integral de alarmas y videovigilancia para reforzar la seguridad ante inundaciones.

El Ayuntamiento de Elche continúa con el refuerzo del sistema municipal de protección frente a inundaciones con la instalación de nuevas sirenas de emergencia y cámaras de vigilancia en los puntos de mayor riesgo del término municipal.

Así se permitirá alertar de forma inmediata a la población ante posibles crecidas de barrancos y ofrecer al Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) información en tiempo real para facilitar una respuesta rápida y coordinada.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha visitado este martes una de las nuevas sirenas instaladas en el barranco de San Antón, junto al concejal de Servicios Públicos, Claudio Gilabert, el comisario coordinador de Emergencias de la Policía Local, Jesús Andreu y la jefa de Sección de Voluntariado, Formación y Unidad de Protección Civil Elche, Pilar Nuria Raja.

Las nuevas instalaciones se ubican en el barranco de San Antón, la desembocadura del río Vinalopó junto a la urbanización Santa Fe, el barranco de Los Arcos y el barranco de El Grifo, ampliando así el sistema ya existente en el entorno del estadio Martínez Valero.

Por su parte, Aigües d’Elx implantará un sistema de medición del caudal que trabajará de forma complementaria con estas cámaras y sirenas para mejorar la información disponible durante los episodios de lluvias intensas.