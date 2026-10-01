El Elche ha ingresado 118 millones de euros en ventas en la 'era Bragarnik'

El propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, fue este miércoles uno de los ponentes en el congreso del medio argentino OLÉ. En el evento, en el que también participó Pedro Schinocca, el dueño de la entidad franjiverde expuso algunas de las claves que le han llevado a convertirse en un 'magnate' en el mundo del fútbol.

Respecto al Elche, recordó cómo estaba la entidad cuando aterrizó en el Martínez Valero en 2019. Los problemas económicos y la inestabilidad deportiva eran habituales en el club en aquella época. Bragarnik también puso el foco en el aumento de abonados que ha experimentado el Elche en los últimos años y en algunas mejoras en infraestructuras, como la creación de una segunda tienda oficial en el Centro Comercial l'Aljub.

Lo más destacado de la conferencia llegó cuando el empresario argentino y el director general analizaron el 'modelo Elche'. Schinocca destacó que las ventas en el Elche han alcanzado los 118 millones de euros en la 'era Bragarnik'. Las tres operaciones más 'rentables' han estado protagonizadas por Álvaro Rodríguez, Rodrigo Mendoza y David Affenguber.

Los 'Nicos' también han dejado cantidades importantes de dinero en el estadio Martínez Valero. Pero hay otros nombres que no dejaron tanto recuerdo entre la afición y sí fueron rentabilizados por el club. Ahí están los casos de Eze Ponce, Rigoni, Lisandro Magallán o Roger. Entre los cuatros dejaron más de diez millones de euros.

En la exposición de Pedro Schinocca también se puso en valor la inversión realizada durante estos años. Ejemplos como Johan Mojica, Nico Fernández o Lucas Boyé. Futbolistas que llegaron al Elche por bastante menos dinero del que dejaron varios años después al marcharse.

El 'pisito' del Martínez Valero

En el último tramo de la conferencia, Schinocca desveló una 'intimidad'. El Elche ha construido en la planta noble del Martínez Valero un pequeño apartamento equipado con todo lo necesario para poder incluso vivir en el feudo franjiverde. Se mostraron imágenes de la cocina, el baño y el dormitorio. Todo ambientado en el mundo del fútbol, con murales y camisetas.

Los frenéticos cierres de mercado obligan en muchas ocasiones al propietario y su equipo a pasar una gran cantidad de horas en el Martínez Valero. Por ello se ha equipado el estadio con todo lo necesario. Algo, desde luego, poco habitual en un equipo de fútbol.