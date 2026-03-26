Elche incrementa este 2026 las ayudas municipales para la acreditación del título de inglés

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado en su reunión de este jueves una nueva convocatoria de ayudas para sufragar parte de los gastos de la obtención de la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 de inglés, que está dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años de edad, principalmente a aquellos que pertenecen a familias con rentas bajas, vulnerables o con grado de discapacidad igual o superior al 30 %.

Este año se incrementa el importe de la ayuda a cada solicitante, que pasa de 100 a 120 euros, para cada beneficiario que acredite el título de inglés obtenido entre el 16 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026.

El plazo para presentar las solicitudes a esa nueva convocatoria se extenderá del 1 al 30 de septiembre.

El pasado año se concedieron 118 ayudas a jóvenes para sufragar parte de los gastos de la obtención de la acreditación de los niveles B1, B2, C1 y C2 de inglés.

Talleres de empleo

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local de Elche ha aprobado la solicitud de una subvención al Labora para la realización del programa mixto de empleo y formación ‘Escuela Taller Elche I’, valorado en 761.000 euros de los que el Ayuntamiento se hace cargo de 108.000.

Ese programa de empleo está dirigido a 30 jóvenes desempleados entre 16 y 30 años durante 12 meses para labores de acondicionamiento del polígono de Carrús, cableado en el centro social de Las Bayas y el edificio de grupos políticas y actuaciones en la ladera del río, entre los puentes del Ferrocarril y Altamira.

Además, se ha aprobado la petición de solicitud de una subvención de 860.000 euros al Labora para la realización del programa mixto de empleo y formación ‘Taller de Empleo Elche XX’ centrado también en actuaciones en la ladera del río, entre el puente de Canalejas y de la Generalitat, y en la red de comunicaciones en la sede de la Jefatura de la Policía Local y el centro social de La Hoya.