El Ilicitano viaja a Cox para jugar ante el Jove Español y el Club Balonmano Elche recibe al Morvedre

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, SÁBADO, 11 HORAS, COX
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-TORRENT, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
DIVISIÓN DE HONOR
KELME-RODA, SÁBADO, 16 HORAS, CAMPO EMILIO ESTEBAN (POLIDEPORTIVO ALTABIX)
ALZIRA-ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS
LIGA NACIONAL
INTANGCO-ALCOYANO, SÁBADO, 16 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
INTERCITY-ELCHE 'B', DOMINGO, 12 HORAS
RODA 'B'-CELTIC ELCHE, DOMINGO, 17 HORAS
RETO IBERDROLA
ELCHE CF FEMENINO-MADRID CF FEMENINO 'B', DOMINGO, 11 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
AE PENYA ESPLUGUES-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 16 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE-BM MORVEDRE, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-UCAM BALONMANO MURCIA, SÁBADO, 18 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV GÓJAR-CV ELCHE, DOMINGO, 17 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO-LA SALUD ARCHENA, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA NACIONAL
ELCHE BASKET CLUB-ENGUERA BASKET, DOMINGO, 11:30 HORAS, EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELCHE-CD WATERPOLO IRUÑA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG