AGENDA DEL FIN DE SEMANA

El Ilicitano viaja a Cox para jugar ante el Jove Español y el Club Balonmano Elche recibe al Morvedre

El Elche Femenino recibe en el Enrique Cervera al Madrid 'B' mientras que el Athletic Club Torrellano juega en el Isabel Fernández ante el Torrent

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 04.02.2022 14:17

El Elche Ilicitano confía en mejorar sus números en la segunda vuelta de campeonato liguero.
El Elche Ilicitano confía en mejorar sus números en la segunda vuelta de campeonato liguero. | Twitter (@futbolbaseecf)

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE, SÁBADO, 11 HORAS, COX

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-TORRENT, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

DIVISIÓN DE HONOR

KELME-RODA, SÁBADO, 16 HORAS, CAMPO EMILIO ESTEBAN (POLIDEPORTIVO ALTABIX)

ALZIRA-ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS

LIGA NACIONAL

INTANGCO-ALCOYANO, SÁBADO, 16 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

INTERCITY-ELCHE 'B', DOMINGO, 12 HORAS

RODA 'B'-CELTIC ELCHE, DOMINGO, 17 HORAS

RETO IBERDROLA

ELCHE CF FEMENINO-MADRID CF FEMENINO 'B', DOMINGO, 11 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

AE PENYA ESPLUGUES-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 16 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE-BM MORVEDRE, DOMINGO, 12 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-UCAM BALONMANO MURCIA, SÁBADO, 18 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV GÓJAR-CV ELCHE, DOMINGO, 17 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO-LA SALUD ARCHENA, SÁBADO, 19:30 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA NACIONAL

ELCHE BASKET CLUB-ENGUERA BASKET, DOMINGO, 11:30 HORAS, EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELCHE-CD WATERPOLO IRUÑA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

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