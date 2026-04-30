Elche homenajeará a los mayores de 90 años el próximo 5 de junio

La concejalía de Infancia, Familia y Mayores, rendirá un homenaje a todos los ilicitanos que cumplan 90 años a lo largo de este 2026 en una gala tributo. Este acto tendrá lugar en el Gran Teatro de Elche el día 5 de junio, a partir de las 10.30 horas.

La edil del área, Aurora Rodil, ha señalado que “con este evento queremos reconocer la trayectoria vital de toda una generación que ha sido testigo y protagonista de la historia de Elche y de cómo ha evolucionado la sociedad, que hoy reconoce el valor de los mayores que han ayudado a levantarla con su trabajo y sus familias”.

Durante el acto se proyectará un vídeo conmemorativo que repasará los principales acontecimientos vividos por esta generación, seguido de una distinción genérica de los homenajeados. Además, habrá actuaciones musicales a cargo de la compañía flamenca de Yolanda García y de la artista de las castañuelas Sonia de la Cámara.

Las inscripciones comienzan el próximo lunes 4 de mayo y estarán abiertas hasta el día 20 de mayo. Los interesados en participar deben haber nacido en el año 1936 y estar empadronados de Elche. De esta forma, deberán enviar un correo electrónico a mayores@elche.es y en el asunto deben poner’90 años’. Además de añadir una fotografía reciente y de juventud para proyectar el día del homenaje.

En el cuerpo del texto deben incluir su nombre, apellidos y DNI, junto a dos teléfonos de contacto, especificar si tienen movilidad reducida o algún tipo de apoyo y breve información destacable de su vida como el lugar de nacimiento, profesión o logros y anécdotas.

Una vez terminado el plazo de inscripción, se les llamará por orden de solicitud para confirmar asistencia. El número de solicitudes aceptadas y de acompañantes, lo determinará la cantidad de inscripciones y el aforo del Gran Teatro.