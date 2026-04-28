El PSOE denuncia que el gobierno de PP y Vox es “lo peor que le ha pasado a la FP en Elche”

El portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera, ha denunciado este martes que el gobierno de PP y Vox es “lo peor que le ha pasado a la FP en Elche” por los recortes y la supresión de titulaciones. Dichas declaraciones las ha efectuado Valera tras conocerse la intención de la Conselleria de Educación de eliminar la modalidad presencial del Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción de Igualdad de Género (PROMIG) del IES Victoria Kent y suprimir dos modalidades de ciclos de la familia de Hostelería y Turismo del IES Tirant Lo Blanc.

Valera ha pedido que la Generalitat rectifique de inmediato y mantenga la modalidad presencial del PROMIG, que reconsidere los recortes en el Tirant Lo Blanc y que abra un diálogo real con las comunidades educativas afectadas, además de intervenir en los IES Severo Ochoa y La Torreta, asimismo necesitados de inversiones en sus instalaciones.

En ese sentido, Valera ha calificado de “auténtica desfachatez” la decisión de eliminar la modalidad presencial del ciclo de Promoción de Igualdad de Género del IES Victoria Kent: “PROMIG no se toca; es la única oferta presencial de dicha formación en toda la provincia, un ciclo pionero y una herramienta clave para la defensa de la igualdad y la prevención de las violencias machistas”, ha subrayado.

El edil ha recordado que el Victoria Kent fue centro pionero en España en impartir esta titulación, y que el propio profesorado lo considera un referente en igualdad y derechos de las mujeres, con colaboración con entidades, asociaciones, centros de enseñanza y el Consejo de la Mujer.