El Elche quiere llenar el Martínez Valero ante el Alavés

El Elche-Alavés del sábado 9 de mayo es un partido marcado en rojo en el calendario. Ambos equipos intentan eludir el descenso y, aunque ahora estén fuera de la zona roja, son conscientes de que necesitan seguir sumando para conseguir la salvación. El club franjiverde quiere llenar el Martínez Valero ante los de Quique Sánchez Flores.

La entidad ilicitana ha anunciado que invitará a todos los jugadores del fútbol base, al mismo tiempo que facilitará la venta de localidades a precio reducido para sus allegados. El objetivo es que se viva un gran ambiente para arropar a los de Eder Sarabia en un duelo decisivo.

Solo quedan dos partidos en casa. En la penúltima jornada tocará recibir al Getafe de José Bordalás. Se jugará en horario unificado, siempre que haya en juego para alguno de los implicados. A domicilio restan tres choques: Celta de Vigo, Real Betis y Girona.