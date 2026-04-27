Suspendidos los dos plenos municipales previstos para hoy en Elche por un problema de salud del alcalde

Este lunes 27 de abril estaban convocados dos plenos en el Ayuntamiento de Elche. El primero con carácter ordinario correspondiente al mes de abril y un segundo extraordinario solicitado por el Grupo Socialista a raíz de la aprobación por parte del PP y Vox el pasado mes de marzo de una moción reclamando la derogación de la Ley del Aborto tal como está actualmente vigente en nuestro país. Ambos plenos han sido suspendidos por acuerdo de la Junta de Portavoces a raíz del ingreso hospitalario del alcalde, Pablo Ruz, quien desde anoche se encuentra en observación en este centro sanitario. Por el momento se desconoce el diagnostico del primer edil.