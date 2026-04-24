Afectados en Elche de las estafas de Afinsa y Fórum Filatélico retoman las movilizaciones

Afectados por las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa en Elche se ha concentrado esta mañana en la plaza de Baix, junto al Ayuntamiento, exigiendo al Gobierno central que se impulsen las medidas necesarias para poder recuperar el dinero que perdieron a raíz de esas estafas.

Los afectados insisten en que la Comisión de Peticiones el Parlamento europeo ha resuelto instar al gobierno español a responsabilizarse por la desprotección que sufrieron los clientes de ambas empresas condenadas por estafa.

En Elche se estima que aquellas estafas filatélicas dejaron 7.500 personas afectadas. Cada una de ellas perdieron una media de entre 10.000 y 12.000 euros.

La concentración celebrada esta mañana ha congregado a alrededor de una treintena de personas.

Las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa tuvieron lugar hace dos décadas y los afectados lamentan que pese a ello aún están a la espera de ser resarcidos por los perjuicios que sufrieron.

Los afectados insisten en que ambas empresas realizaban una actividad de índole mercantil y que contaban con las autorizaciones de la Administración para operar en el país.