CIRCUNSTANCIA MÉDICA EXTRAORDINARIA

Francisco Soler se convierte en alcalde de Elche en funciones mientras dure el ingreso hospitalario de Pablo Ruz

El alcalde sigue a la espera de unas pruebas médicas que le obligan a permanecer en el Hospital General Universitario de Elche

Mayte Vilaseca

Elche |

Francisco Soler, concejala de Estrategia Municipal en el Ayuntamiento de Elche.
Francisco Soler, concejala de Estrategia Municipal en el Ayuntamiento de Elche. | Ayuntamiento de Elche

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha firmado esta mañana el decreto por el que el vicealcalde, Francisco Soler, se convierte en alcalde en funciones mientras él permanece ingresado en el Hospital General Universitario de Elche desde la noche del domingo en que acudió a urgencias. Según fuentes de la alcaldía, Ruz se encuentra a la espera de una serie de pruebas médicas aunque "con muchas ganas de volver al ejercicio de sus funciones a pleno rendimiento".

Esta circunstancia médica extraordinaria ha llevado además a la Junta de Portavoces a suspender los dos plenos que inicialmente estaban convocados para hoy y que quedan a la espera de determinar una nueva fecha.

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