Las obras de urbanizacion del entorno del Martinez Valero comenzarán cuando acabe la liga

El Ayuntamiento de Elche avanza en uno de los proyectos más estratégicos para la ciudad después de que un total de diez empresas se hayan presentado para llevar a cabo la urbanización del entorno del estadio Martínez Valero, lo que refleja la relevancia de esta actuación.

El proyecto, con un presupuesto de 4,1 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses, permitirá la transformación integral de este espacio clave para la ciudad. Está previsto que las obras comiencen este mismo verano, una vez finalizada La Liga de fútbol, con el objetivo de evitar molestias a los usuarios habituales del estadio.

La actuación abarca una superficie de 24.490 metros cuadrados e incluye la renovación de 400 metros de la avenida Manuel Martínez Valero y 500 metros de la avenida José Esquitino Sempere. Ambas vías pasarán a contar con secciones de 26 metros, cuatro carriles de circulación, medianas centrales, amplias aceras y zonas de arbolado que favorecerán la generación de sombra.

Además, se ejecutarán dos nuevas glorietas en la intersección de Manuel Martínez Valero con José Esquitino Sempere y en el límite entre los sectores AR-78 y E-24, se mejorará la iluminación y se habilitarán zonas de aparcamiento en línea de 2,20 metros por coche.

El proyecto contempla también trabajos de demolición, movimiento de tierras, pavimentación, redes de agua potable y drenaje, alumbrado público, jardinería, riego, mobiliario urbano y señalización, con el objetivo de modernizar todo el entorno.