El Elche espera a Lucas Cepeda

Lucas Cepeda aún no se encuentra en Elche tras su convocatoria con Chile y, por tanto, se ha ausentado de la sesión de este jueves en el Martínez Valero. El mediapunta se ejercitará, a priori, este viernes a las órdenes de Martín Anselmi y solo tendrá dos entrenamientos antes del Elche-Celta.

Cepeda fue titular en el último encuentro de Liga, pero parece poco probable que repita en el once. El cansancio del largo viaje podría hacer que empezase el partido en el banquillo. No le ha ido nada bien al chileno en la 'ventana FIFA': fue expulsado ante Canadá y apenas ha disputado cuarenta minutos en total.

Anselmi ha confirmado en sala de prensa que "todos los futbolistas están preparados para iniciar el partido". La duda es si Kevin Lomonaco partirá en el once para suplir la baja de Fede Redondo. Pedro Bigas es otra de las opciones. El preparador argentino no ha querido entrar a valorar si ve a Morcillo en el eje central de la zaga tras su buen encuentro en el RCDE Stadium.

El que este jueves también se ha ejercitado con normalidad ha sido Josan Ferrández. El crevillentino fue detenido el martes por la noche, por presuntos malos tratos, y puesto en libertad el miércoles por la mañana. Anselmi ha afirmado que el jugador está "tranquilo" y ha zanjado un tema que las partes quieren que se quede en su esfera privada.