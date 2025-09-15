El Elche, un equipo con capacidad de reacción

El Elche está protagonizando un gran inicio liguero. Suma seis puntos de doce posibles, es decir, ha sacado el 50% de los puntos en disputa. No está nada mal para un recién ascendido que ya se ha visto las caras con Betis, Atlético de Madrid y Sevilla.

Lo cierto es que el empate en el Pizjuán dejó un sabor agridulce. Los franjiverdes habían remontado el tanto inicial del Sevilla y tenían el partido controlado a escasos minutos del pitido final. Un error defensivo de Héctor Fort propició el gol, VAR mediante, de Peque para igualar la contienda y provocar el reparto de puntos.

Más allá del empate, el choque en tierras hispalenses volvió a dejar claro que el Elche es un equipo con capacidad de reacción. Los de Sarabia han demostrado ser capaces de sobreponerse a los golpes. En el Pizjuán, un ejemplo más: el gol de Isaac Romero no hizo que el cuadro ilicitano se viniese abajo.

Ya son tres encuentros (Betis, Atlético de Madrid y Sevilla) en los que el Elche empieza perdiendo. En todos ellos ha acabado logrando un punto. En el estreno ante los verdiblancos fue Germán Valera, a diez minutos del final, quien consiguió el empate; Rafa Mir se estrenó en el Metropolitano para contrarrestar la diana de Sorloth; y contra el Sevilla, los de Almeida pagaron la ‘ley del ex’.

Otro dato positivo es que el Elche ha visto puerta en los cuatro partidos disputados hasta el momento. Rafa Mir, con tres goles, se está reivindicando. André Silva ya ha abierto la lata y ahora falta que Álvaro Rodríguez estrene su cuenta anotadora.

En el aspecto defensivo, el Elche encaja un gol por partido de media. Solo se mantuvo la portería a cero ante el Levante, pero la solidez en la zaga está siendo otra de las claves del buen inicio de Liga. Todavía queda mucha tela que cortar. Próximo objetivo: Real Oviedo.