El Elche empeora sus números en el primer tercio de Liga: el descenso, al mismo ritmo que la temporada pasada

El Elche ha firmado un inicio de Liga peor que la pasada campaña. Algo lógico y que se podía prever tras un verano movido con cambios importantes en el proyecto. Tras las primeras doce jornadas (primer tercio de competición), los ilicitanos cuentan con cinco puntos menos que el Elche de Eder Sarabia.

Los de Martín Anselmi tienen diez puntos y se han marchado al parón en descenso, abriendo la zona roja. El año pasado se fueron a la segunda 'ventana FIFA' con quince puntos y en el ecuador de la tabla. Tenían cinco de margen sobre el Girona, equipo que abría el descenso y que a la conclusión de la Liga certificó su caída.

Cierto es que los rivales no han sido los mismos y el calendario probablemente haya sido más complejo este curso. Por ejemplo, la temporada pasada a estas alturas aún no se había jugado ante el Real Madrid. La diferencia está principalmente en los números en casa, donde el Elche de Eder Sarabia no perdió su primer encuentro hasta enero.

La mejoría, sin duda, está en el rendimiento a domicilio. El Elche tiene números de equipo de Europa lejos del Martínez Valero. En apenas tres meses ha sumado más puntos de los que sumó el año pasado en toda la temporada.

El descenso, al menos de momento, marcha al mismo ritmo que la pasada campaña. La zona roja, en el primer tercio de Liga, se establece en los diez puntos del Elche. El curso pasado acabó siendo una de las permanencias más caras de la historia. El cuadro ilicitano hizo 43 puntos y se salvó en la última jornada.