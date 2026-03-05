Elche dota a la Policía Local de dispositivos para controlar la velocidad que alcanzan los patinetes eléctricos

La Policía Local de Elche ha adquirido dos velocímetros que van a permitir a los agentes del cuerpo comprobar la velocidad real que pueden alcanzar los patinetes eléctricos.

La compra de esos dispositivos se enmarca en las medidas para reforzar el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula el uso de esos vehículos de movilidad personal, que está en vigor desde el 1 de enero de este año.

Los velocímetros están calibrados conforme a la normativa metrológica nacional y permitirán realizar controles exhaustivos.

Así se ha explicado este jueves José Sánchez, oficial de la Policía Local de Elche, durante la presentación de esos dispositivos en un acto en el que se ha incidido en que los patinetes eléctricos deben desarrollar una velocidad máxima de entre 6 y 25 kilómetros por hora (km/h) y entre 6 y 14 km/h en el caso de los modelos ligeros de más de 25 kilos, aplicándose un margen de corrección del 10%, lo que sitúa el límite en 27,5 km/h y 15,4 km/h respectivamente. Superar estas velocidades puede suponer una sanción.

“Los equipos constan de rodillos de comprobación y una pantalla que genera un informe técnico con la velocidad máxima detectada y la trazabilidad del equipo homologado”, ha dicho Sánchez que ha destacado que “el dispositivo cuenta con certificado de calibración y garantiza que las mediciones se realizan conforme a la normativa vigente”.

Por otro lado, María José Aranda, inspectora responsable de Comunicación en la Policía Local ilicitana ha anunciado que se va a poner en marcha una campaña de concienciación en la que se habilitarán espacios públicos para que los usuarios puedan comprobar de forma voluntaria si su patinete cumple con la velocidad máxima permitida: “Queremos ofrecer tranquilidad a los usuarios y evitar riesgos derivados del exceso de velocidad. Nuestro objetivo es prevenir daños materiales y personales y fomentar un uso responsable”, ha indicado Aranda.

El Comisario Principal de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, ha agradecido al Ayuntamiento la dotación de los dos velocímetros, que ha considerado equipos “imprescindibles para controlar uno de los principales riesgos asociados a estos dispositivos, como es la velocidad”.

Unas 200 multas desde el 1 de enero

Por toro lado, Claudio Guilabert, concejal de Movilidad, ha desvelado que desde la entrada en vigor de la ordenanza reguladora del uso de patinetes eléctricos se han realizado de 400 controles en los que se han interpuesto 200 multas por infracciones relacionadas con esa normativa.

Las zonas con mayor número de intervenciones hasta el momento han sido el barrio de Carrús y Altabix o la céntrica zona de la Placa de España (Corazón de Jesús).