Elche: Diaby, Febas y Affengruber se suman a Dituro, Josan y Bigas como capitanes

El Elche ha dado a conocer a sus capitanes para esta temporada en Primera División. Pedro Bigas, Josan Ferrández y Matías Dituro se mantienen como líderes. Se les suman Bambo Diaby, Aleix Febas y David Affengruber. Por tanto, habrá seis capitanes en este ilusionante curso en el que los ilicitanos han regresado a la élite.

Bigas ejercerá de primer capitán. El balear está viviendo su quinta campaña consecutiva en el Elche. Llegó con el cuadro franjiverde en Primera, descendió a Segunda y ahora ha regresado a la máxima categoría con Sarabia. Por su parte, Josan es el jugador de la actual plantilla con más temporadas en el Martínez Valero. Dituro, por jerarquía, continúa en la lista de capitanes del Elche.

Respecto a los 'nuevos' líderes, cabe destacar que Bambo Diaby ya ha portado el brazalete este curso. Lo hizo en Pamplona, ante Osasuna, en el único encuentro que ha disputado como titular hasta el momento. Fue sustituido al descanso, pero durante el primer período tuvo el honor de ser el líder del cuadro ilicitano.

Además, no cabe duda de que Febas y Affengruber son dos de los líderes del conjunto dirigido por Eder Sarabia. El centrocampista parece ser el único jugador de la plantilla que se libra de la política de rotaciones del técnico vasco. El catalán ha jugado los ocho partidos de Liga hasta el momento y no se ha perdido ni un solo minuto. Acaba contrato en junio de 2026, por lo que hay deberes por hacer en la planta noble del Martínez Valero.

Respecto al austriaco, poco se puede añadir. Es una pieza clave en el esquema franjiverde y ante el Athletic causará baja por sanción. El central quiere meter la cabeza con su país, Austria, después de brillar en su estreno en Primera División. Pocos jugadores hay con más galones que el '22' del Elche.