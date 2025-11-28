Elche destina 75.000 euros para actuaciones de mejora de la accesibilidad y seguridad en el polígono industrial de Carrús

Con una inversión de 75.000 euros, el Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha obras de acondicionamiento del polígono industrial de Carrús para mejorar la accesibilidad al mismo, reforzar la seguridad y optimizar los espacios de aparcamiento y circulación de uno de los principales enclaves del mismo.

Los trabajos incluyen el pavimentado de un solar ubicado entre la Ronda Vall d’Uixó y las calles Nájera y Cañada, que se va a convertir en un aparcamiento gratuito con 60 plazas.

También se va a pintar pasos de peatones y crear rampas accesibles en varios cruces de la calle Inca y su entorno, así como el reasfaltado integral de la calle Logroño, que es una de las vías más deterioradas del polígono.

Además, se va a instalar un circuito cerrado de cámaras y conectado con la Policía Local que servirá para mejorar la vigilancia y medir el volumen de tráfico de la zona.

Por otro lado, Claudio Guilabert, concejal de Espacios Públicos de Elche, ha explicado que el proyecto también incluye una intervención de ajardinamiento en la avenida principal del polígono industrial, en la que se va a instalar riego por goteo en sus medianas, sustituyéndose también por césped los setos que hay.

Las obras que se han puesto en marcha tienen un plazo de ejecución de un mes y medio y cuentan con una subvención del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE).

Se trata de unos trabajos que forman parte del plan de modernización del polígono de Carrús previsto para este año y el próximo.