Elche despliega un dispositivo de seguridad con 3.725 efectivos durante las fiestas.

Las fiestas de Elche este año cuentan con la mayor inversión en personal y el mayor dispositivo de seguridad en la historia de la ciudad. En total, son 3.725 los efectivos que serán movilizados entre el 1 y el 15 de agosto, 42 más que en 2025.

Así lo ha confirmado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en la Junta Local de Seguridad esta mañana en la que ha anunciado las cifras de efectivos: 2.153 agentes de la Policía Local, 1.200 de la Policía Nacional 340 de la Guardia Civil y 32 de la Unidad Adscrita a la Policía a la Policía Autonómica.

Pablo Ruz ha declarado que este dispositivo tiene como objetivo la prevención y la rápida actuación frente a posibles incidencias. Sobre todo, ha destacado la importancia de la coordinación para garantizar unas fiestas seguras sin agresiones sexuales, con control de armas y objetos peligrosos, además de control sobre consumo de alcohol y drogas en la vía pública.

El alcalde también ha querido incidir en un mayor control para los menores y sus padres y en la recomendación de uso de transporte público, siempre que sea posible. Durante las noches de más afluencia los días 13, 14 y 15 principalmente, se reforzará la seguridad en las pedanías para evitar robos.

Por su parte, Manuel Pineda, subdelegado del Gobierno de la Provincia de Alicante, ha explicado en mayor detalle la colaboración por parte del gobierno de España con el despliegue de la Policía Nacional y Guardia Civil, además de la implicación de los TEDAX, guías caninos, drones y Unidad Caballería.

Todo ello para generar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía y poder disfrutar de unas fiestas con libertad.