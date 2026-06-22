Elche despide a Manolo Jaén Guilló, precursor de la Medio Maratón más antigua del mundo

El mundo del deporte de Elche, en particular, y la sociedad ilicitana en general, despide este lunes a Manolo Jaén Guilló, precursor de la Media Maratón de Elche, prueba que en la actualidad está identificada como la más antigua del mundo de sus características.

Manolo Jaén ha fallecido a los 97 años.

Manolo Jaén con el premio Ilicitano de Honor | Onda Cero Elche

La Capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de l’Aljub, donde en la mañana de hoy lunes, a las 10:30 horas, se va a celebrar el funeral.

Amante del atletismo y el montañismo, así como del deporte en general, Jaén tiene en su haber reconocimientos como el de ‘Ilicitano de Honor’ otorgado en 2018 por Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó, en los premios anuales de la emisora.