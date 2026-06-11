Elche, Crevillent y Santa Pola traspasan este jueves el ecuador de la semana sin cambios en las temperaturas

Este jueves, el segundo del mes de junio, va a ser un día en la comarca del Baix Vinalopó con una primera mitad con nubosidad variable y con más sol por la tarde.

El viento va a ser de levante y en general flojo, al tiempo que las temperaturas máximas van a ser similares a las de ayer miércoles.

Así, el termómetro va a rondar en Elche y Crevillent valores de hasta 26 grados centígrados. En Santa Pola se va a quedar en 24.

Para mañana viernes se prevé una jornada muy soleada y con ligero ascenso de las temperaturas.

Además, los modelos meteorológicos apuntan a que de cara al fin de semana siguen subiendo las temperaturas diurnas, paso de algunas nubes altas el sábado y más soleado el domingo.