La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola traspasan este jueves el ecuador de la semana sin cambios en las temperaturas

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Barrio Altabix-Universidad de Elche.
Barrio Altabix-Universidad de Elche. | Onda Cero Elche

Este jueves, el segundo del mes de junio, va a ser un día en la comarca del Baix Vinalopó con una primera mitad con nubosidad variable y con más sol por la tarde.

El viento va a ser de levante y en general flojo, al tiempo que las temperaturas máximas van a ser similares a las de ayer miércoles.

Así, el termómetro va a rondar en Elche y Crevillent valores de hasta 26 grados centígrados. En Santa Pola se va a quedar en 24.

Para mañana viernes se prevé una jornada muy soleada y con ligero ascenso de las temperaturas.

Además, los modelos meteorológicos apuntan a que de cara al fin de semana siguen subiendo las temperaturas diurnas, paso de algunas nubes altas el sábado y más soleado el domingo.

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