La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola esperan un jueves con temperaturas parecidas a las de los últimos días

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Palmera en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Palmera en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. | Onda Cero Elche

Con el avance de la mañana, el cielo se irá despejando hasta quedar una jornada soleada en la comarca del Baix Vinalopó.

A partir de mediodía soplará moderado el viento de componente sur-sureste y las temperaturas máximas van a experimentar un ligero ascenso respecto a las registradas ayer.

El termómetro va a alcanzar en Elche los 29 grados centígrados, en Crevillent los 30 y en Santa Pola se va a quedar en torno a los 25.

Mañana jueves se espera un descenso de las temperaturas en un día con nubes y claros, por momentos bastante nuboso, y con viento moderado de levante.

Los modelos meteorológicos apuntan a que el primer fin de semana de este mes de junio llega con pocos cambios en las temperaturas. Habrá suaves brisas marinas. El sábado será un día con nubes y claros, mientras que el domingo soleado.

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