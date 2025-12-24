La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola esperan frio en Nochebuena y lluvia en Navidad

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque de La Aparadora en el barrio de Carrús de Elche.
Parque de La Aparadora en el barrio de Carrús de Elche. | Onda Cero Elche

La Nochebuena de este año 2025, que se celebra este miércoles, va a ser un día frío con nubosidad variable y viento flojo.

El termómetro va a rondar valores máximos de 14 grados centígrados en Elche, Crevillent y Santa Pola.

La próxima madrugada, la del día de Navidad, se registrarán en el casco urbano del municipio ilicitano temperaturas mínimas de 7 grados y el termómetro se quedará por debajo de esa temperatura en áreas del Camp d’Elx.

Mañana jueves, la jornada apunta a muy fría y lluviosa. Con respecto a hoy, las temperaturas máximas van a caer unos dos grados, quedándose en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó entre los 11 y 12 grados.

En cuanto a la lluvia, parecer que será débil, si bien podría ser persistente.

A partir del viernes se esperan días fríos y nubosidad variable.

Client Challenge

Ultimo fin de semana con fiestas de Venida de la Virgen

El último fin de semana de este año, en el que en Elche se celebran sus fiestas de invierno, las de la Venida de la Virgen, se presenta con la previsión meteorológica de un sábado con sol y paso de nubosidad, mientras que el domingo se prevé con lluvia.

