Elche, Crevillent y Santa Pola entran en julio sin cambios en lo meteorológico respecto al final de junio

El mes de julio se estrena este miércoles en la comarca del Baix Vinalopó con una nueva jornada soleada, calurosa, con bochorno y con suaves brisas marinas a partir de media mañana.

La temperatura máxima va a rondar en Elche los 32 grados centígrados, mientras que en Crevillent se situará en torno a los 33 y en Santa Pola alrededor de los 30.

Se espera que el termómetro ofrezca mañana jueves un ligero alivio con un descenso de un par de grados, si bien a partir del viernes recuperará los valores de los últimos días.