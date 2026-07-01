La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola entran en julio sin cambios en lo meteorológico respecto al final de junio

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Huerto de la Cuerna de Elche.
Huerto de la Cuerna de Elche. | Onda Cero Elche

El mes de julio se estrena este miércoles en la comarca del Baix Vinalopó con una nueva jornada soleada, calurosa, con bochorno y con suaves brisas marinas a partir de media mañana.

La temperatura máxima va a rondar en Elche los 32 grados centígrados, mientras que en Crevillent se situará en torno a los 33 y en Santa Pola alrededor de los 30.

Se espera que el termómetro ofrezca mañana jueves un ligero alivio con un descenso de un par de grados, si bien a partir del viernes recuperará los valores de los últimos días.

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