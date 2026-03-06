Elche, Crevillent y Santa Pola avanzan a un fin de semana frío y con nubosidad variable

El primer fin de semana del mes de marzo llega a la comarca del Baix Vinalopó con dos días en los que la temperatura máxima va a situarse en torno a los 15 grados centígrados en Elche, Crevillent y Santa Pola, mientras que las mínimas oscilarán entro los 8 y los 9 grados.

En ambos días habrá viento flojo, nubosidad variable y posibilidad de algún chubasco ocasional, más probable el domingo.

Por su parte este viernes va a ser un día con nubes y claros, posibilidad de algunos chaparrones tormentosos a partir de mediodía que podrían ser moderados y que conllevan que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active a partir de las 12:00 horas el aviso amarillo por la posibilidad de acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, en las zonas del litoral, desde las 15:00 horas, la Aemet activará el aviso amarillo por fenómenos costeros por olas que podrían alcanzar los 3 metros de altura y rachas de viento de 50 a 60 kilómetros hora.

Las temperaturas máximas no van a experimentar cambios y van a rondar los 16 grados en los tres municipios de la comarca.